فتيات خدمات الشاطئ يتوجن بدوري "جوال" للسوفتبول لعام 2022

رام الله - دنيا الوطنتوج فريق الفتيات بنادي خدمات الشاطئ بلقب دوري" جوال" للسوفتبول للعام 2022,بعد فوز دراماتيكي وشاق على أقرانهن بالأهلي الفلسطيني بنتيجة 5_4 بالمباراة النهائية، التي جرت على ملعب الشهيد "رفيق السالمي".كانت البداية قوية بالشوط الأول لفتيات الأهلي، وسجلن أول نقاط المباراة، لكن سرعان ما انتفضت فتيات البحرية بالشاطئ، وقلبن النتيجة إلى فوز بثلاثة نقاط مقابل نقطة.خلال الشوط الثاني ظهرت فتيات الأهلي الفلسطيني بتركيز عالي وقوة بالأداء، حصدن من خلاله ثلاثة نقاط وفوز مثير وقلبن النتيجة لصالحهن؛ حيث أصبحت 4_3.وفي الشوط الثالث والأخير فشلت فتيات الأهلي من المحافظة على النتيجة، وأهدرن نقاط سهلة للتسجيل، ليشهد عودة دراماتيكية لفتيات خدمات الشاطئ، حيث نجحن في تسجيل نقطتين، ليجعلن الفريق يرتقي لمنصة التتويج بنتيجة نهائية 5_4.بالختام تم تقديم درع الدوري للبطل خدمات الشاطئ، ودرع الوصيف الأهلي الفلسطيني، ودرع لشركة "جوال" راعي الدوري، وللجنة الأولمبية الفلسطينية، كذلك تم تكريم اللاعبات المتميزات خلال الدوري والمتفوقات بالثانوية العامة وطاقم حكام الدوري، وطاقم المسعفين والإعلاميين والأندية المشاركة بالدوري، وفرقة كشافة مرشدات الكرامة.