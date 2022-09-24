مجدلاني: إجراءات الاحتلال على الأرض تمثل تحديا للمجتمع الدولي

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، أن إجراءات حكومة الاحتلال على الأرض تمثل تحديا أمام المجتمع الدولي، فهو مدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية، لتعزيز مكانتها الدولية، ولوقف خطر الاستيطان، وتهويد مدينة القدس .وأضاف مجدلاني خلال لقائه اليوم بمكتبه بمدينة رام الله مع وفد من مجلس قروي رابود وأبو العرقان جنوب بلدة دورا بمحافظة الخليل، حيث ضم رئيس المجلس احمد حريبات ونائبه علي قطيط نائب، ورئيس لجنة المشاريع ميسون الشوامرة، أن ما تتعرض له هذه المنطقة من اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال تأكيدا على سياسة الاحتلال الاستيطانية التوسعية.ومن جانبه، أشار حريبات لتعرض أهالي أبو العرقان لكثير من المضايقات التي يمارسها الاحتلال وقطعان مستوطنيه ، منها منعهم من الوصول إلى أراضيهم بجوار المستعمرة، ومطاردة الرعاة من أهالي القرية لدى تواجدهم في أراضيهم، وفي موسم قطف الزيتون يمنع المستعمرون وجنود الاحتلال مواطني القرية من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار زيتونهم في حين يقومون بالاعتداء على هذه الأشجار وسرقة ثماره.