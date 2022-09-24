صبري: الاحتلال يحاول تحقيق مكاسب دينية داخل الأقصى

رام الله - دنيا الوطنحذر خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، اليوم السبت، من محاولات الاحتلال المستمرة في تحقيق مكاسب دينية عدوانية داخل المسجد، لتأكيد أحقيته في الأقصى.وشدد صبري، خلال كلمة بملتقى علماء الأمة في مواجهة مخططات اقتحامات الأقصى، على أننا "في مرحلة حرجة يحاول الاحتلال فيها تطبيق المزيد من المخططات الاستيطانية، من خلال استغلال فترة الأعياد اليهودية".وجدد تأكيده أن ما حصل مؤخراً من نفخ للبوق داخل مقبرة باب الرحمة التي تضم الشهداء والصحابة الكرام، والملاصقة للجدار الشرقي للأقصى، وهو تمهيد لإدخال البوق للمسجد، مضيفاً أنهم يرون في التدرج وسيلة لتقبل هذه الخطط الاستيطانية.وثمّن خطيب الأقصى جهود العلماء المسلمين الذين ينورون الأمة ويحذرون من عواقب الإجراءات العدوانية من قبل الاحتلال، مشيداً بالجهود الهادفة إلى إعلاء صوت أهل القدس في العالم أجمع.وأشار صبري إلى أنهم سيظلون متمسكين بالمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، قائلاً: "نحن على الوعد والعهد وسنبقى حراساً وخدماً للمسجد المبارك".وفي وقت سابق، دعا صبري، إلى الرباط المستمر في باحات الأقصى، وذلك قبل يومين من طوفان الاقتحامات الذي يخطط له المستوطنون تزامناً مع الأعياد اليهودية.وذكر أن الرباط في الأقصى واجب بهذا التوقيت على كل قادر ويستطيع الوصول إليه، لإحباط مخططات الاحتلال الاستيطانية والساعية لتنفيذ اقتحامات غير مسبوقة داخله.ودعا أهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى، وكل من يتمكن من الوصول للمسجد للصلاة فيه، مضيفاً أن "دعوة الرباط في الأقصى مستمرة طالما الأخطار تهدده".ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة انطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات ونفخ في البوق، والرقص واستباحة المسجد سعيا لتهويده بشكل كامل وفرض واقع جديد فيه. ووفق مخططات الاحتلال، تسعى جماعات الهيكل خلال 26 و27 من سبتمبر الجاري، بـما يسمى “رأس السنة العبرية”، إلى نفخ البوق عدة مرات في المسجد الأقصى المبارك.