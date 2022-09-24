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شؤون فلسطينية

"المقاومة الوطنية" تُخرّج دورة الشهيد حسن منصور للعشرات من مقاتليها في شمال غزة

"المقاومة الوطنية" تُخرّج دورة الشهيد حسن منصور للعشرات من مقاتليها في شمال غزة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
نظمت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حفل تخريج دورة عسكرية للعشرات من مقاتليها في شمال قطاع غزة، والتي حملت اسم «دورة الشهيد المقاتل حسن منصور(فياض)»، وتضمنت تدريبات عسكرية شملت القنص والسلاح المتوسط ومحاكاة اقتحام موقع عسكري والإغارة عليه وتفجيره بالعبوات الناسفة.

بدوره، قال زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، "ونحن نقف هنا على بعد أمتار من أراضينا المحتلة عام ١٩٤٨، نقول إن بنادقنا مشرّعة وستبقى مصوّبة نحو الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه، وسنواصل النضال والمقاومة بكل الأشكال وعلى رأسها المقاومة المسلحة ضد الاحتلال وعصابات المستوطنين في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة وقطاع غزة إلى أن يرحل الاحتلال عن أرضنا ونفوز بحقوق شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال".

وأضاف جرغون أن "الشهيد حسن محمد منصور تربى في مدرسة الشهيد عمر القاسم وهو ابن الوحدة الصاروخية لكتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) استشهد في المواقع والميادين المتقدمة في شمال القطاع أثناء مجابهة العدو الصهيوني، وهو يُدك مستوطنات وبلدات الاحتلال بالقذائف والصواريخ".

من جانبه، وجه محمد منصور «فياض» والد الشهيد حسن التحية إلى قيادة الجبهة الديمقراطية وجناحها العسكري، وإلى منظمي الدورة العسكرية تخليداً لروح ابنه الذي صار على طريق من سبقوه من الشهداء.

وأكد منصور، أنه وهب فلذة كبده لأجل فلسطين، وقدم روحه فداءً لها في مسيرة النضال والمقاومة المتواصلة على طريق الحرية والعودة والاستقلال.

من جهته، قال عطية صالحة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسئول محافظة الشمال، إن "الشهيد حسن منصور (فياض) تميز بدماثة أخلاقه، وكان مناضلاً مقدامًا شجاعًا، تربى على حب فلسطين إلى أن استشهد في معركة «وحدة الساحات» في شهر آب/ أغسطس الماضي دفاعاً على شعبنا الفلسطيني".

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