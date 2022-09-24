عاجل

  • كتائب "المجاهدين" في الضفة تعلن مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار على مستوطنة "كرمئيل" جنوب الخليل

شؤون فلسطينية

التجمع الإعلامي الديمقراطي يدين استهداف 3 صحفيين جنوب الخليل

التجمع الإعلامي الديمقراطي يدين استهداف 3 صحفيين جنوب الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدان التجمع الإعلامي الديمقراطي، اليوم السبت، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف ثلاثة صحفيين خلال فعالية ضد الاستيطان جنوب مدينة الخليل المحتلة.

وقال التجمع: "إن اعتداء قوات الاحتلال على كل من: مصور وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مشهور الوحواح، وفادي خلاف الذي يعمل لدى تلفزيون فلسطين، والمصور الصحفي وسام الهشلمون، خلال تغطية الوقفة المساندة للمواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، ومنعهم من التغطية الإعلامية هو فعل مُدان، ويهدف إلى طمس الحقيقة".

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تُعد انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، لا سيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي كفلت الحماية للصحفيين.

وفي الوقت الذي يعبر فيه التجمع الإعلامي الديمقراطي عن تضامنه الكامل مع الزملاء الصحفيين الذين يواجهون الإرهاب الإسرائيلي، يؤكد أن عملية الاستهداف المُمنهجة لن تثني الصحفيين عن القيام بدورهم المهني والوطني، ونقل حقيقة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح التجمع، أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والتي يهدف الاحتلال من وراءها إسكات صوت الحقيقة والتغطية على جرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، مطالبًا بضرورة توفير الحماية الدولية الكاملة لهم.

أخبار ذات صلة

الوزير أبو سيف يلتقي السفير السعودي لدى الأردن

الوزير أبو سيف يلتقي السفير السعودي لدى الأردن

ماذا قال المحللون حول خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة؟

ماذا قال المحللون حول خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة؟

&#34;الخارجية&#34;: إعدام الشهيد أبو كافية جريمة إرهاب دولة منظم

"الخارجية": إعدام الشهيد أبو كافية جريمة إرهاب دولة منظم

مجدلاني: إجراءات الاحتلال على الأرض تمثل تحديا للمجتمع الدولي

مجدلاني: إجراءات الاحتلال على الأرض تمثل تحديا للمجتمع الدولي

صبري: الاحتلال يحاول تحقيق مكاسب دينية داخل الأقصى

صبري: الاحتلال يحاول تحقيق مكاسب دينية داخل الأقصى

&#34;المقاومة الوطنية&#34; تُخرّج دورة الشهيد حسن منصور للعشرات من مقاتليها في شمال غزة

"المقاومة الوطنية" تُخرّج دورة الشهيد حسن منصور للعشرات من مقاتليها في شمال غزة

&#34;بحر&#34; يدعو الأردن للتدخل العاجل لوقف التعدي الإسرائيلي على دور المملكة بالوصاية على المقدسات

"بحر" يدعو الأردن للتدخل العاجل لوقف التعدي الإسرائيلي على دور المملكة بالوصاية على المقدسات

اندلاع مواجهات في مخيم شعفاط شرق القدس

اندلاع مواجهات في مخيم شعفاط شرق القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الوزير أبو سيف يلتقي السفير السعودي لدى الأردن

الوزير أبو سيف يلتقي السفير السعودي لدى الأردن

مجدلاني: إجراءات الاحتلال على الأرض تمثل تحديا للمجتمع الدولي

مجدلاني: إجراءات الاحتلال على الأرض تمثل تحديا للمجتمع الدولي

صبري: الاحتلال يحاول تحقيق مكاسب دينية داخل الأقصى

صبري: الاحتلال يحاول تحقيق مكاسب دينية داخل الأقصى

&#34;المقاومة الوطنية&#34; تُخرّج دورة الشهيد حسن منصور للعشرات من مقاتليها في شمال غزة

"المقاومة الوطنية" تُخرّج دورة الشهيد حسن منصور للعشرات من مقاتليها في شمال غزة

التجمع الإعلامي الديمقراطي يدين استهداف 3 صحفيين جنوب الخليل

التجمع الإعلامي الديمقراطي يدين استهداف 3 صحفيين جنوب الخليل

بعد انقطاع عامين.. مجمع ناصر الطبي يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي العاشر لأمراض الباطنة

بعد انقطاع عامين.. مجمع ناصر الطبي يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي العاشر لأمراض الباطنة

&#34;كشف جوازات مصرية جديد&#34;.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

"كشف جوازات مصرية جديد".. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

منوعات

شاهد: الدكتورة خلود تصدم جمهورها وتظهر بدون وضع أي مكياج

شاهد: الدكتورة خلود تصدم جمهورها وتظهر بدون وضع أي مكياج

شاهد: ياسمين عبدالعزيز توجه رسالة غامضة لجمهورها بعد وفاة هشام سليم

شاهد: ياسمين عبدالعزيز توجه رسالة غامضة لجمهورها بعد وفاة هشام سليم

طبيب هشام سليم يعلن عن تفاصيل مرضه وفترة العلاج الصعبة التي مر بها

طبيب هشام سليم يعلن عن تفاصيل مرضه وفترة العلاج الصعبة التي مر بها

شاهد: تامر حسني يستجيب لجمهوره ويلبي هذا الطلب لهم

شاهد: تامر حسني يستجيب لجمهوره ويلبي هذا الطلب لهم

شاهد كيف تغزلت شيرين عبد الوهاب بمحمد صلاح على العلن

شاهد كيف تغزلت شيرين عبد الوهاب بمحمد صلاح على العلن

شاهد: ياسمين صبري تضع الإعلامية إسعاد يونس في ورطة مع الجمهور

شاهد: ياسمين صبري تضع الإعلامية إسعاد يونس في ورطة مع الجمهور

شاهد: نهال عنبر تكشف عن مفاجأة صادمة قبل وفاة هشام سليم بساعات

شاهد: نهال عنبر تكشف عن مفاجأة صادمة قبل وفاة هشام سليم بساعات

شاهد: عفاف شعيب تكشف عن طريقة انتقامها من سيدة سحرتها

شاهد: عفاف شعيب تكشف عن طريقة انتقامها من سيدة سحرتها

شاهد: شريهان تحدث ضجة بطريقة توديعها للفنان الراحل هشام سليم

شاهد: شريهان تحدث ضجة بطريقة توديعها للفنان الراحل هشام سليم

شاهد: إلهام الفضالة وهيا الشعيبي تشعلان الحرب على بعض من جديد

شاهد: إلهام الفضالة وهيا الشعيبي تشعلان الحرب على بعض من جديد

عربي

سوريا: ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب قبالة سواحل طرطوس

سوريا: ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب قبالة سواحل طرطوس

البرهان: لدينا رغبة بتطوير العلاقات مع روسيا

البرهان: لدينا رغبة بتطوير العلاقات مع روسيا

بيروت: ارتفاع حصيلة ضحايا مركب طرطوس إلى 81 قتيلا

بيروت: ارتفاع حصيلة ضحايا مركب طرطوس إلى 81 قتيلا

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي &#34;قضايا المرأة المعاصرة&#34; في نوفمبر بإسطنبول

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي "قضايا المرأة المعاصرة" في نوفمبر بإسطنبول