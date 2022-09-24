التجمع الإعلامي الديمقراطي يدين استهداف 3 صحفيين جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأدان التجمع الإعلامي الديمقراطي، اليوم السبت، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف ثلاثة صحفيين خلال فعالية ضد الاستيطان جنوب مدينة الخليل المحتلة.وقال التجمع: "إن اعتداء قوات الاحتلال على كل من: مصور وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مشهور الوحواح، وفادي خلاف الذي يعمل لدى تلفزيون فلسطين، والمصور الصحفي وسام الهشلمون، خلال تغطية الوقفة المساندة للمواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، ومنعهم من التغطية الإعلامية هو فعل مُدان، ويهدف إلى طمس الحقيقة".وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تُعد انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، لا سيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي كفلت الحماية للصحفيين.وفي الوقت الذي يعبر فيه التجمع الإعلامي الديمقراطي عن تضامنه الكامل مع الزملاء الصحفيين الذين يواجهون الإرهاب الإسرائيلي، يؤكد أن عملية الاستهداف المُمنهجة لن تثني الصحفيين عن القيام بدورهم المهني والوطني، ونقل حقيقة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأوضح التجمع، أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والتي يهدف الاحتلال من وراءها إسكات صوت الحقيقة والتغطية على جرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، مطالبًا بضرورة توفير الحماية الدولية الكاملة لهم.