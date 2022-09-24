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"بحر" يدعو الأردن للتدخل العاجل لوقف التعدي الإسرائيلي على دور المملكة بالوصاية على المقدسات

"بحر" يدعو الأردن للتدخل العاجل لوقف التعدي الإسرائيلي على دور المملكة بالوصاية على المقدسات
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعا د.أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة في قطاع غزة، الأردن الشقيق إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك والتي تتصاعد وتيرتها في ظل "الأعياد اليهودية" المزعومة.

وشدّد خلال تصريح وصل لـ"دنيا الوطن نسخة عنه" على أن "هذه الانتهاكات تمثل تعديا صهيونيًا سافرًا على دور المملكة الأردنية في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وأكد د. بحر في رسالة بعثها لرئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي، أن "جرائم الاحتلال الخطيرة التي تستهدف القدس والمسجد الأقصى تمس العرب والمسلمين في كل أنحاء العالم محذرا من تداعياتها لما يمثله المسجد الأقصى من مكانة دينية كبيرة في عقيدة أبناء الأمة".

وشدد على "ضرورة تنسيق الجهود والمواقف البرلمانية الدولية لنصرة القدس والمسجد الأقصى، والضغط  لوضع حد فوري لانتهاكات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى المبارك".

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