القانوع لـ "دنيا الوطن": تواصل العمليات بالضفة رد طبيعي على جرائم الاحتلال

خاص دنيا الوطن - سندس الخطيبأكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد اللطيف القانوع، اليوم السبت أن العمليـات البطولية تتصاعد للرد على اقتحامات المسجد الأقصى، وعملية الدهس اليوم في نابلس رداً على الجرائم.وبين القانوع في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أن عملية الدهس اليوم في نابلس وسبقها في جنين والخليل ورام الله تأتي في إطار المعركة المفتوحة للدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته من قطعان المستوطنين.وقال القانوع إن "المسجد الأقصى خط أحمر وسيشعل ثورة جديدة لشعبنا ستمتد في كل أرجاء الضفة الغربية والقدس المحتلة."وفي إطار منفصل، أشار إلى أن خطاب الرئيس محمود عباس فارغ من أي رسالة سياسية تهم الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن قدسنا وحقنا.وبين المتحدث باسم (حماس) أن خطاب لا يتماشى مع مطالبات الشعب الفلسطيني ولا يلتقى مع تضحيات الشعب الفلسطيني مشيراً إلى أن عباس لم يستثمر أوراق القوة لمواجهة الاحتلال.