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شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي: الحكومة ستتكفل بتعويض خسائر البنية التحية في مدينة نابلس

وزير الحكم المحلي: الحكومة ستتكفل بتعويض خسائر البنية التحية في مدينة نابلس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تعهد وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، أثناء زيارته لبلدية نابلس، اليوم السبت، بمساهمة الحكومة في تعويض خسائر البنية التحتية التي نتجت عن الأحداث المؤسفة التي عصفت بمدينة نابلس مؤخرا، والتي تزيد عن مليون شيكل.

واستعرض رئيس بلدية نابلس سامي أحمد حجاوي، عددا من الملفات والقضايا أمام الوزير الصالح، من أهمها: جباية ضريبة الأملاك، وملف مديونية البلدية بشكل عام، وإدارة النفايات الصلبة والتحديات التي تواجه البلدية فيه، من حيث محطة الترحيل وأسطول وآليات النقل.

وطرح كذلك مشروع إنشاء مسلخ بلدي جديد وغيرها من مشاريع البنية التحية الملحة، مؤكدا جهود المجلس البلدي الذي يعمل بتناغم كامل من أجل تنفيذ عدد من المشاريع من شأنها تحسين واقع الخدمة المقدمة للمواطن.

وناقش الحضور عددا من القضايا والملفات الأخرى المتعلقة بمشروع هيكليات معيارية موحدة لكافة الهيئات المحلية المصنفة، وملف تبادلية المياه بين البلدية والقرى المحيطة، ومشاريع تأهيل مداخل المدينة، ومشروع محطة التنقية الشرقية والمستجدات الأخيرة المتعلقة بالمشروع.

واتفق الحضور على ضرورة المتابعة والتواصل الدائم بين البلدية ووزارة الحكم المحلي لإنجاز أكبر قدر من المشاريع التي من شأنها تحسين واقع الخدمة المقدمة للمواطن.

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