استشهاد فلسطيني بعد إطلاق الاحتلال النار عليه بزعم تنفيذ عملية دهس قرب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأعدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، الشاب محمد علي حسين عوض "أبو كافية" (36 عاما) من بلدة بيت اجزا، شمال غرب القدس.وقال رمضان أبو كافية ابن عم الشهيد لـ"وفا" "إن ابن عمه محمد كان يقود مركبته في طريق عودته من مدينة قلقيلية، واصطدم عن طريق الخطأ بمركبة شرطة متوقفة على جانب الشارع الرئيسي قرب مستوطنة "حڤات چلعاد" جنوب غرب مدينة نابلس، وقام أحد جنود الاحتلال المتواجدين بالمنطقة بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى استشهاده.وأضاف، أن الشهيد اب لثلاثة أطفال، ويعمل مدرسا في احدى مدارس بلدة بير نبالا شمال غرب القدس، ويمتلك متجرا لبيع الهواتف النقالة في البلدة.وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت النار يوم الخميس الماضي، على شاب واصابته بجروح خطيرة قبل ان تعتقله، في بلدة حوارة جنوب نابلس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس، رغم أن ما حدث لا يعدو كونه حادث سير.