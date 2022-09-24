بعد انقطاع عامين.. مجمع ناصر الطبي يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي العاشر لأمراض الباطنة



وأضافت الدكتورة شعت في حديثها لـ "دنيا الوطن"، أننا من خلال مخرجات المؤتمر، نستطيع تحدي الظروف التي نمر بها، ولنؤكد أننا موجودن، ونستطيع تحدي الاحتلال.















خاص دنيا الوطن- عماد أبو سيفافتتح مجمع ناصر الطبي مساء الجمعة 23 أيلول/ سبتمبر 2022، في قاعة المؤتمرات بفندق "المشتل" غرب مدينة غزة، المؤتمر العلمي العاشر لأمراض الباطنة "كل ما تتصوره أو تعتقده أصبح بالإمكان اليوم تحقيقه"، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام 23,24,25 من الشهر الجاري، ويهدف إلى تبادل الخبرات الطبية بين الطواقم الطبية المختلفة في داخل فلسطين والخارج والالتقاء بين المشاركين للتباحث حول الجديد في مجال طب الباطنة.وانعقدت أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في قاعة المؤتمرات الكبرى، بحضور وكيل الوزارة الدكتور يوسف أبوالريش، والمديرين العامين لوزارة الصحة، وعدد من المهتمين والمعنيين، وجمع من الأطباء والشخصيات الوطنية والطبية الاعتبارية.بدوره، قال الدكتور علاء الدين المصري، رئيس المؤتمر العاشر لأمراض الباطنة ومدير أقسام الباطنة في مجمع ناصر الطبي في حديثه لـ"دنيا الوطن": "إن المؤتمر العاشر يأتي بعد انقطاع عامين، بسبب جائحة كورونا، ولكن بحمد الله استطعنا تظيم المؤتمر هذا العام".وأضاف المصري، أن المؤتمر يقدم أكثر من 35 ورقة عمل في مجالات الباطنة المختلفة، وفي تخصصاتها المختلفة، مؤكداً أن المؤتمر يعتبر فرصة كبيرة للأطباء في تخصصات الباطنة للالتقاء، والتعرف على كل ما هو جديد في مجالهم، كما أنه فرصة اجتماعية طيبة للتواصل بين الأطباء بعد انقطاع دام عامين.من جانبه، قال الدكتور صاير الصرفندي، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، واستشاري الأمراض الصدرية، ورئيس قسم الصدرية في مجمع ناصر الطبي: "إننا عكفنا خلال الأشهر الماضية على اختيار وفحص وتدقيق في الأوراق العلمية المقدمة"، مشيراً إلى أنه تم تقديم ما يقارب عن 65 مشاركة علمية للجنة، وبعد التدقيق والفحص تم اختيار 41 مشاركة من أبحاث ومشاركات علمية عالية المستوى.وأضاف الصرفندي في حديثه لـ "دنيا الوطن"، أنه سيكون هناك مسابقة علمية للأطباء في قسم الباطنة، تحت عنوان " في ذكرى الراحل الشهيد الدكتور أيمن أبو العوف"، كما سيكون هناك مسابقة يومية، حيث ستقوم اللجنة التحضيرية بتقديم هدايا قيمة في اليوم الثالث.من جهته، أكد الدكتور مازن صافي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، أن المؤتمر العاشر هذا العام يأخذ عنواناً هاماً جداً وهو "كل ما تتصوره أو تعتقده في عالم الطب أصبح بالإمكان اليوم تحقيقه"، لافتاً إلى أن المؤتمر سنوي ويعتبر التجمع الأكبر علمياً على مستوى قطاع غزة.وأضاف الدكتور صافي أن المؤتمر يقدم أوراق علمية مهمة ودولية، من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومن مصر، وأيضاً من الضفة الغربية، مبيناً أن المؤتمر يشمل على محاور علمية هامة يتناولها المؤتمر في أوراقها العلمية، تخص كافة فروق أمراض الباطنة والعناية المركزة، ومنها أمراض الغدد والسكري، وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض باطنة الأعصاب، وأمراض القلب وأمراض الجلطات الدموية.وأوضح الدكتور صافي أن المؤتمر، يعتبر فرصة هامة جداً لاستمرار التعليم، ودمج المعايير، والبروتوكولات العملية المعروفة من خلال التطبيقات العملية والممارسة، بما ينعكس على قوة أداء وسلامة المرضى في مستشفيات قطاع غزة، وتمكن الطواقم الطبية من التواصل مع أحدث مستجدات علم الباطنة على مستوى العالم.من جانبها، قالت سها شعت، رئيس قسم الأدوية المخدرة في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني: "إن المؤتمر يخرج دائماً بمحاضرات وتوصيات رائعة، ويشمل محاضراته من مختلف دول العالم، ويستطيع المؤتمر ترجمة التوصيات بما يخدم وطننا، وتخدم المجال الصحي في سبيل الارتقاء بالخدمة الصحية لمرضى قطاع غزة"