"كشف جوازات مصرية جديد".. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

وقالت الوازرة: إن "السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية، والثالثة حتى الرقم (100) من الكشف رقم (2022/33)، والحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/37)".وشددت على التواجد في تمام الساعة الثامنة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.وأكملت الوزارة: "لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، مع أهمية إحضار بطاقة الهوية".