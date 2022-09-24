مسؤولون باكستانيون: لا اعتراف بإسرائيل ونحن مع فلسطين في كل الظروف

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الصحة الباكستاني عبد القادر باتل ان بلاده لن تعترف باسرائيل مهما كانت تركيبة حكومة بلاده وان الباكستان قيادةً وشعباً مع فلسطين في كل الاحوال وقد جاء تصريح المسؤول الباكستاني الرفيع اثناء استقباله لمساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي ومدير عام بيكا السفير عماد الزهيري وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية باكستان الاسلامية أحمد جواد ربعي في مكتبه بالعاصمة اسلام اباد.حيث اطلع السفير الزهيري الوزير باتل على مهمة فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة في منطقة دير اسماعيل خان وعلى عمل الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي وبرامجها الطبية وبحث معه امكانيات التعاون المستقبلي بما يحقق المنفعة للبلدين والشعبين الشقيقين وقد أبدى وزير الصحة الباكستاني ترحيبهبكافة أشكال التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وأعلن خلال الاجتماع عن تقديم 10 منح اضافية لدراسة الطب في الباكستان للطلبة الفلسطينيين وأكد على أن باكستان لن تدخر جهدا في دعم دولة فلسطين وشعبها الشقيق في كافة المجالات.كما التقى السفير الزهيري وسفير دولة فلسطين لدى باكستان في مقر وزارة الخارجية الباكستانية مع وكيل أول وزارة الخارجية جويد أحمد عمراني بحضور مدير عام دائرة الشرق الأوسط، ومسؤول ملف الدول العربية في الوزارة حيث نقل الوفدالفلسطيني تقدير القيادة الفلسطينية وامتنانها لمواقف باكستان الثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني على مختلف المستويات وفي مختلف المحافل الاقليمية والدولية وقدموا ملخصاً لنشاط الفريق الفلسطيني للتدخل والاستجابة العاجلة الذي تشرف عليه الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي والذي لبى النداء وحضر الىالباكستان للمساعدة في جهود الإغاثة بتعليمات من سيادة الرئيس محمود عباس كلفتة وفاء وشكر من الشعب الفلسطيني لدولة باكستان الشقيقة شعبا وقيادة وكرد للجميل لهذا البلد الذي وقف الى جانب الشعب الفلسطيني في اصعب الظروف وأدق المراحل التي مر بها شعبنا الفلسطيني.وقد جدد الوكيل أول لوزارة الخارجية الباكستانية موقف بلاده الرافض للاعتراف باسرائيل وموقفهم المبدأي الداعم والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني وصولاً الى الحرية والإستقلال وتمتعه بحقوقه كافةً بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وأكد ايضاً أن مواقف باكستان بهذا الخصوص ثابتة لاتتغير وهي ضمن وصايا ورؤية مؤسس باكستان قائد أعظم محمد علي جناح.كما تم خلال الاجتماع البحث في امكانية ايفاد فريق من المهندسين الفلسطينيين المتخصصين بقضايا ما بعد الازمات ليكونوا الى جانب نظرائهم من سلطة ادارة الازمات الباكستانية في جهودهم لايجاد الحلول الخاصة بالبنية التحتية في المناطق التي تعرضت للدمار بعد الفيضانات التي ضربت البلاد وتركت اثاراً كارثية وتم البحث ايضاً في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات تنموية محددة وأهمها المجال الزراعي.