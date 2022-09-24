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شؤون فلسطينية

"ارتكب عدة مخالفات".. بلدية غزة تتحدث حول إغلاق مطعم عاهد الشوا

"ارتكب عدة مخالفات".. بلدية غزة تتحدث حول إغلاق مطعم عاهد الشوا
إغلاق مطعم عاهد الشوا بغزة
خاص دنيا الوطن- سندس الخطيب
أكد مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية غزة حسين عودة، اليوم السبت، أن إغلاق مطعم عاهد الشوا غرب مدينة غزة، جاء بسبب كثرة الشكاوي من قبل سكان المنطقة، والإشكاليات التي تمس بالمنطقة كونها حيوية وبها مدرسة، وانتهاء رخصة مطعمه منذ عام 2020. 

وقال حسين في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إن" معدات الشوي تعمل على إغلاق الرصيف كما وأن الدخنة الناتجة عن عملية الشواء تضر بالسكان المحطين به".

وأضاف أنه من ضمن المخالفات اليت يقوم بها وتقدم المواطنون بشكوى ضدها، قيامه بعملية الذبح خارج المسلخ، وما ينتج عنها من روائح كريهة تضر بصحة المواطنين، مؤكداً على ضرورة حل هذه المشكلات للحصول على الرخصة".

وأشار إلى أن البلدية أخبرته بضرورة تسوية أوضاعه وأخذ الاحتياطات اللازمة للحصول على الرخصة، لكنه لم يفعل مشيراً إلى أن وظيفة البلدية الأسياسية تنظيم المدينة. 

واستنكر عودة الاتهامات و التصريحات التي أدلى بها مدير مطعم عاهد الشوا والتي لا أساس لصحتها.

وكان عاهد الشوا نشر مناشدة طالب بالوقوف إلى جانبه والنظر في معاناته، وتحمل المسؤولية تجاه المنشأة التجارية القائمة منذ عشرات السنين، وهي مصدر رزق للعديد من الأُسر المستورة.

وقال الشوا بيان له: إنه "تمت الموافقة بشكل رسمي من قبل المجلس البلدي التابع لبلدية غزة على طلب تجديد الرخصة بعد كشف ومعاينة لجنة المتابعة والتفتيش التابعة للبلدية، إلا أننا قد تفاجأنا بإعتقال صاحب المنشأة".

وفيما يلي نص البيان:



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