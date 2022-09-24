شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية تثمن خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة

الجبهة العربية الفلسطينية تثمن خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت الجبـهـة العربية الفلسطينية خطاب الرئيس أبو مازن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مساء أمس، مؤكدة أنه عبر عن وجدان وتطلعات كل الشعب الفلسطيني الرافض لاستمرار الاحتلال والتقاعس الدولي تجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية فلسطين وكرست قاعدة أن الاحتلال الصهيوني فوق القانون الدولي.

وأضافت الجبـهـة ان الرئيس فضح كافة انتهاكات وسياسات الاحتلال الصـهـيوني ونهبها وسرقتها لكل ما هو فلسطيني وتنكرها لكافة حقوق شعبنا ولقواعد القانون الدولي ولكافة الاتفاقيات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكدت الجبـهـة أن خطاب الرئيس أبو مازن يرسم ملامح المرحلة المقبلة من المواجهة مع الاحتلال ويضع العالم امام مسؤولياته وفي مواجهة مع القيم الانسانية والقانونية لإنهاء الاحتلال وتطبيق القرارات الدولية وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه الثابتة والمشروعة التي اقرتها قرارات الشرعية الدولية.

ودعت الجبـهـة الكل الفلسطيني الى التوحد خلف القيادة الفلسطينية وانضاج برنامج وطني يعتمد على ما تضمنه خطاب الرئيس وترجمته الى خطط عمل وقرارات واجبة التنفيذ لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة من المواجهة مع الاحتلال.

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