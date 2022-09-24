سعد: خطاب الرئيس عباس منح دافعيات جديدة لحصد المزيد من الانجازات السياسية

رام الله - دنيا الوطنأثنى شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، ورئيس الاتحاد العربي للنقابات، على خطاب الرئيس محمود عباس، أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن حذر العالم من أن ظلمه للفلسطينيين لن يتم السكوت عليه بعد الآن، وأن "ازدواجية المعايير التي تستخدمها الدول المتحكمة بقرارات هيئة الأمم المتحدة، بات مفضوحا وعاريا من أي لبوس أخلاقية".وقال سعد إن "الأمم المتحدة بكل مؤسساتها مطالبة بتغيير وتبديل سياساتها والتخلي عن الانتقائية في تطبيق قراراتها، والتخلي عن منهج التغاضي والسماح الإسرائيلي بالإفلات من المساءلة والمحاسبة، وعدم تقبل الدور الإسرائيلي القائم على تقديم نفسه كضحية لا كدولة قائمة بالاحتلال العسكري بكل تطبيقاته الفاشية والعنصرية والاحلالية".كما أثنى المسؤول الفلسطيني على طلب الرئيس عباس من الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية فيها، وذلك كبادرة مناصرة وتأييد للحق الفلسطيني الذي أنهكه الاحتلال الإسرائيلي على مدار سبعين عاماً مضت.واختتم سعد تعقيبه على خطاب الرئيس عباس بالقول: إن "جماهير الطبقة الفلسطينية والعربية العاملتان تقفان خلف الرئيس أبو مازن الذي يقود الكفاح الوطني الفلسطيني بحكمة واقتدار، ما أزعج المحتل الإسرائيلي الذي غادر ممثله قاعة الاجتماع قبل أن يبدأ الرئيس بخطابه، لمعرفته بثقل الحرج الذي سيتعرضون له من أمام العالم".