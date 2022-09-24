شؤون فلسطينية

المطران حنا: الفلسطينيون ومنذ زمن بعيد فقدوا الثقة بما يسمى "العملية السلمية"

المطران حنا: الفلسطينيون ومنذ زمن بعيد فقدوا الثقة بما يسمى "العملية السلمية"
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
 قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم: بإن "الفلسطينيين فقدوا الثقة منذ زمن بعيد بما يسمى بالعملية السلمية فمنذ عشرات السنين وهم يحدثوننا عن عملية سلمية ولكن ما نراه على الارض لا علاقة له بالسلام لا من قريب ولا من بعيد بل هو إمعان في استهداف شعبنا ناهيك عما يحدث في القدس من استهداف للمقدسات والأوقاف والأحياء المقدسية وللمقدسيين وما يحدث في اكثر من مكان في هذه البقعة المقدسة من العالم من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان واستهداف لشعبنا في كافة تفاصيل حياته.

وأضاف: أن الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا يعتقدون بأن ما اصطلح على تسميته زورا وبهتانا بالعملية السلمية إنما لم يكن في الواقع إلا أكذوبة كبرى ، فخلال هذه الفترة ازدادت حدة التعديات ونهب الأراضي وإقامة المستوطنات وبناء الأسوار العنصرية ناهيك عن الشهداء الذين يرتقون والاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال .

وأكد أن الفلسطينيون لا يثقون الا بصمودهم وثباتهم ورباطهم ووطنيتهم ولا يراهنون على اية جهة خارجية ، وان كنا نقدر المواقف الوطنية والقومية للاحرار من ابناء امتنا العربية واصدقاءنا المنتشرين في مشارق الارض ومغاربها الا ان ابناء شعبنا لسان حالهم وخاصة في هذه المرحلة التي نمر بها " لا يحك جلدك الا ظفرك ".

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