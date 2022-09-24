تعليق حركة حماس على خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنعقب المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، اليوم السبت، على خطاب الرئيس محمود عباس أمس في الأمم المتحدة.وقال برهوم: إنه "لا جديد في خطاب عباس بالأمم المتحدة سوى مزيد من لغة الانكسار والاستجداء، والذي لا يرتقي إلى خطاب بحجم القضية الفلسطينية".وتابع: "عباس ذهب إلى الأمم المتحدة معزولا وطنيا وشعبيا، متخليا عن كل عوامل القوة المستندة إلى الوحدة والنضال والكفاح المشروع في مواجهة ومقاومة المحتل".وأكمل برهوم: "نحن لا نعول على أي نتائج بعد هذا الخطاب سوى مزيد من مشاريع التهويد، و تجرؤ الاحتلال على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته".