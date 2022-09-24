مجدلاني لـ "دنيا الوطن": لا موعد محدد لصرف مخصصات الشؤون





وقال الوزير مجدلاني في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه "حتى اللحظة لا موعد محدد لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للمستحقين".





وأضاف: "من المتوقع صرف المخصصات قبل نهاية هذا الشهر"، مشددًا أنه حال وجود معلومات دقيقة سنقوم بالإعلان عن موعد الصرف.





في السياق، أكد وكيل وزارة التنمية بالضفة عاصم خميس، أنه حتى الآن لا موعد محدد وإنما إجراءات ما قبل صرف مخصصات الشؤون.





وتابع خميس في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن موعد الصرف هي وزارة التنمية وطالما لم تعلن فلا جديد حتى اللحظة.

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامكشف وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، اليوم السبت، مستجدات صرف مخصصات الشؤون للأسر الفقيرة في الضفة وقطاع غزة.