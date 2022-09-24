شؤون فلسطينية

غزة: "الداخلية" تنشر حصيلة المغادرين والوافدين للقطاع عبر معبر إيرز

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توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (18-23 أيلول/ سبتمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11053 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 12107 وافدين.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 10850 مواطناً و150 أجنبياً، و53 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر معبر بيت حانون توزعت بين 11897 مواطناً، و147 أجنبياً، و60 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن معبر بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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