"المرور" بغزة: أربع إصابات في عشر حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الخميس، وفاة طفل وإصابة أربعة مواطنين جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن الطفل نعيم محمود محمد الرحل (عامان) توفي جراء دهسه من قبل مركبة من نوع ماغنوم مساء أمس في شارع "الحطبية" ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة".وأشارت الشرطة إلى أنه تم حجز المركبة وتوقيف سائق المركبة (س. ر)؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.وأوضحت أن 10 حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة الوفاة وأربع إصابات واحدة بجروح متوسطة، وثلاث بجروح طفيفة.وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات بـ 10 مركبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.