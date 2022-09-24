"الأكاديمية الدولية": خطاب الرئيس عباس عبر عن تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال

رام الله - دنيا الوطنقالت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابرتهايد "إن خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ77 عبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، والتخلص من نير الاحتلال".وأوضحت الحملة، في بيان صدر عنها، أن خطاب الرئيس سياسي وقانوني بإقتدار، وقد أحرج إسرائيل، وكشف جرائمها أمام الرأي العام الدولي.كما أكدت على أهمية ما تضمنه الخطاب بالطلب من الجمعية العامة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة لاعداد خطة أممية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية باعتبار إسرائيل ليست شريكا في عملية السلام.