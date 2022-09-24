اشتباكات مسلحة بمخيم بلاطة واعتقال عدة مواطنين من أنحاء الضفة

رام الله - دنيا الوطنتصدى مقاومون، فجر اليوم السبت، لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس.وأطلق المقاومون الرصاص بكثافة صوب آليات الاحتلال التي اقتحمت المخيم واعتقلت الشابين براء حشاش وحسام زيتون.وفشلت قوات الاحتلال في اعتقال المطارد محمد أبو دراع، قبل انسحابها باتجاه حاجز بيت فوريك.قوات الاحتلال اعتقلت أيضاً الأسير المحرر عدي محمود حنني، والشاب محمد سلامة حنني على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.وطالت الاعتقالات المواطن موسى رشايدة من سكان قرية الرشايدة جنوب بيت لحم أثناء مروره على حاجز الكونتينر.واعتقل الاحتلال الشاب عاصف الرفاعي بعد مداهمة منزله في قرية كفر عين شمال غرب رام الله.وفي القدس، تواصلت المواجهات العنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الطور لليوم الثاني على التوالي بعد استشهاد الشاب محمد أبو جمعة.وخاض الشبان في الطور مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، ألقوا خلالها وابلاً من الزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية صوب مركبات الجيش وجنوده.واستخدمت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط لاستهداف المواطنين في الطور.كما أدخل الاحتلال مركبة المياه العادمة لرش منازل الأهالي في منطقة شارع سلمان الفارسي بشكل عشوائي.وأدت المياه العادمة لإغراق شارع سلمان الفارسي والرائحة الكريهة، التي تسببت بأذى لطلاب المدارس.