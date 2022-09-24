شؤون فلسطينية

السفير عبد الهادي: نتابع بشكل مباشر أوضاع الناجين من حادثة غرق المركب في طرطوس

السفير عبد الهادي: نتابع بشكل مباشر أوضاع الناجين من حادثة غرق المركب في طرطوس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير أنور عبد الهادي، مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الجمعة، أن منظمة التحرير تتابع قضية غرق المركب قبالة السواحل السورية وتطلع على أوضاع المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا على المركب والاطمئنان عليهم.

وأشار السفير عبد الهادي إلى أن عدد الناجين بلغ 20 شخص منهم لاجئين فلسطينيين كانو على متن القارب. 

ولفت إلى أنه يتابع بشكل مباشر أوضاع الناجين من غرق المركب ويجري اتصالات مع الجهات السورية للحصول على المعلومات أو التفاصيل حول المواطنيين المفقودين.

كما وجه السفير عبد الهادي التعازي لعائلات الضحايا، داعيا الله أن يتغمدهم برحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

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