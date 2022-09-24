بالفيديو.. إيران: عشرات القتلى ورقعة الاحتجاجات تتسع









رام الله - دنيا الوطنتوسعت الاحتجاجات في إيران على مقتل مهسا أميني حيث دعا المحتجون سكان العاصمة للخروج إلى الشوارع، كما أظهرت مقاطع فيديو إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين في مناطق عدة.وتناقلت وسائل إعلام أنباء عن سقوط مدينة أشنوية ذات الأغلبية الكردية بيد المحتجين، كما تم تداول صور لحرق مقر لقوات الباسيج في مدينة قم الإيرانية، وفق قناة (العربية).وقبيل ذلك أكدت منظمة غير حكومية مقرها النرويج، الجمعة، مقتل ما لا يقل عن 50 شخصاً في حملة تشنها قوات الأمن الإيرانية لقمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق، بعد أن دخلت في غيبوبة.وقالت منظمة "هيومن رايتس إيران" غير الحكومية ومقرها في أوسلو إن ارتفاع الحصيلة جاء بعد مقتل ستة أشخاص بنيران قوات الأمن في بلدة ريزفانشهر في محافظة غيلان (شمالاً) مساء الخميس، مع تسجيل وفيات أخرى في بابل وآمل (شمالاً).