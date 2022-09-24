دولي

الصين: الولايات المتحدة ترسل إشارات خطيرة جدًا بشأن تايوان

الصين: الولايات المتحدة ترسل إشارات خطيرة جدًا بشأن تايوان
الجيش الصيني
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت الصين الولايات المتحدة بإرسال "إشارات خاطئة وخطيرة للغاية" إلى تايوان بعد أن أبلغ وزير الخارجية الأميركي نظيره الصيني، الجمعة، أن الحفاظ على السلام والاستقرار في تايوان أمر بالغ الأهمية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحفيين إن تايوان كانت المحور الذي دارت حوله المحادثات "المباشرة والصادقة" على مدى 90 دقيقة بين وزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والصيني وانغ يي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق قناة (العربية).

وأضاف المسؤول: "من جانبنا، أوضح وزير الخارجية أن الحفاظ على السلام والاستقرار عبر المضيق أمر مهم للغاية، وفقا لسياسة صين واحدة التي نلتزم بها منذ زمن طويل ولم تتغير".

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان بشأن الاجتماع، إن الولايات المتحدة ترسل "إشارات خاطئة وخطيرة للغاية" بشأن تايوان، وإنه كلما زاد نشاط استقلال تايوان كلما قل احتمال التوصل إلى تسوية سلمية.

ونقلت الوزارة عن وانغ قوله إن "قضية تايوان شأن صيني داخلي ولا يحق للولايات المتحدة التدخل في الطريقة التي يتم استخدامها لحلها".

وتصاعدت التوترات بشأن تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان وتعهد صريح من الرئيس الأميركي جو بايدن بالدفاع عن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

أخبار ذات صلة

روسيا: لا نهدد أحدًا بالنووي وعلاقتنا مع أمريكا صعبة جدًا

روسيا: لا نهدد أحدًا بالنووي وعلاقتنا مع أمريكا صعبة جدًا

بالفيديو.. إيران: عشرات القتلى ورقعة الاحتجاجات تتسع

بالفيديو.. إيران: عشرات القتلى ورقعة الاحتجاجات تتسع

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل تشيلي

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل تشيلي

الصين: ما ترسله أمريكا &#34;شارات خاطئة وخطيرة للغاية&#34; بشأن تايوان

الصين: ما ترسله أمريكا "شارات خاطئة وخطيرة للغاية" بشأن تايوان

&#34;تنديدات غربية&#34;.. روسيا تعلن بدء الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية

"تنديدات غربية".. روسيا تعلن بدء الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية

جيش إيران يهدد.. ارتفاع ضحايا قمع الاحتجاجات إلى 36 قتيلاً

جيش إيران يهدد.. ارتفاع ضحايا قمع الاحتجاجات إلى 36 قتيلاً

مقتل عشرة أشخاص بإطلاق نار داخل صالة للبلياردو وسط المكسيك

مقتل عشرة أشخاص بإطلاق نار داخل صالة للبلياردو وسط المكسيك

غانتس يقرر زيادة حصة تصاريح عمال القطاع بـ 1500 تصريح إضافي

غانتس يقرر زيادة حصة تصاريح عمال القطاع بـ 1500 تصريح إضافي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تمدد توقيف شقيقين من جنين للمرة الـ41

محكمة الاحتلال تمدد توقيف شقيقين من جنين للمرة الـ41

الجبهة العربية الفلسطينية تثمن خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة

الجبهة العربية الفلسطينية تثمن خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة

سعد: خطاب الرئيس عباس منح دافعيات جديدة لحصد المزيد من الانجازات السياسية

سعد: خطاب الرئيس عباس منح دافعيات جديدة لحصد المزيد من الانجازات السياسية

المطران حنا: الفلسطينيون ومنذ زمن بعيد فقدوا الثقة بما يسمى &#34;العملية السلمية&#34;

المطران حنا: الفلسطينيون ومنذ زمن بعيد فقدوا الثقة بما يسمى "العملية السلمية"

غزة: &#34;الداخلية&#34; تنشر حصيلة المغادرين والوافدين للقطاع عبر معبر إيرز

غزة: "الداخلية" تنشر حصيلة المغادرين والوافدين للقطاع عبر معبر إيرز

مستوطنون يواصلون مضايقة المواطنين في الأغوار

مستوطنون يواصلون مضايقة المواطنين في الأغوار

&#34;المرور&#34; بغزة: أربع إصابات في عشر حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: أربع إصابات في عشر حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

&#34;الأكاديمية الدولية&#34;: خطاب الرئيس عباس عبر عن تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال

"الأكاديمية الدولية": خطاب الرئيس عباس عبر عن تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال

منوعات

شاهد: الدكتورة خلود تصدم جمهورها وتظهر بدون وضع أي مكياج

شاهد: الدكتورة خلود تصدم جمهورها وتظهر بدون وضع أي مكياج

شاهد: ياسمين عبدالعزيز توجه رسالة غامضة لجمهورها بعد وفاة هشام سليم

شاهد: ياسمين عبدالعزيز توجه رسالة غامضة لجمهورها بعد وفاة هشام سليم

طبيب هشام سليم يعلن عن تفاصيل مرضه وفترة العلاج الصعبة التي مر بها

طبيب هشام سليم يعلن عن تفاصيل مرضه وفترة العلاج الصعبة التي مر بها

شاهد: تامر حسني يستجيب لجمهوره ويلبي هذا الطلب لهم

شاهد: تامر حسني يستجيب لجمهوره ويلبي هذا الطلب لهم

شاهد كيف تغزلت شيرين عبد الوهاب بمحمد صلاح على العلن

شاهد كيف تغزلت شيرين عبد الوهاب بمحمد صلاح على العلن

شاهد: عفاف شعيب تكشف عن طريقة انتقامها من سيدة سحرتها

شاهد: عفاف شعيب تكشف عن طريقة انتقامها من سيدة سحرتها

شاهد: شريهان تحدث ضجة بطريقة توديعها للفنان الراحل هشام سليم

شاهد: شريهان تحدث ضجة بطريقة توديعها للفنان الراحل هشام سليم

شاهد: إلهام الفضالة وهيا الشعيبي تشعلان الحرب على بعض من جديد

شاهد: إلهام الفضالة وهيا الشعيبي تشعلان الحرب على بعض من جديد

بالصور.. إطلالات مميزة لللفنانيين والفنانات في مهرجان القاهرة للدراما

بالصور.. إطلالات مميزة لللفنانيين والفنانات في مهرجان القاهرة للدراما

بعد انتصاره قضائيا على هيرد.. جوني ديب يقع في حب محاميته

بعد انتصاره قضائيا على هيرد.. جوني ديب يقع في حب محاميته

عربي

البرهان: لدينا رغبة بتطوير العلاقات مع روسيا

البرهان: لدينا رغبة بتطوير العلاقات مع روسيا

بيروت: ارتفاع حصيلة ضحايا مركب طرطوس إلى 81 قتيلا

بيروت: ارتفاع حصيلة ضحايا مركب طرطوس إلى 81 قتيلا

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي &#34;قضايا المرأة المعاصرة&#34; في نوفمبر بإسطنبول

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي "قضايا المرأة المعاصرة" في نوفمبر بإسطنبول

السيسي: تغيُّر المناخ يشكل تهديداً وجودياً للكثير من دول العالم

السيسي: تغيُّر المناخ يشكل تهديداً وجودياً للكثير من دول العالم