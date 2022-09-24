بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنأطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة وقابل الغاز السام والإنارة تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.ووفق مصادر محلية، فإن جنود بحرية الاحتلال أطلقوا بكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر بلدتي جباليا، وبيت لاهيا، ومنطقتي الواحة والسودانية شمال قطاع غزة.وأشارت إلى أن كثافة إطلاق النار والغاز أجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة، دون أن يتمكنوا من الصيد، وبالتالي حرموا من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.