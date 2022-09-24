زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل تشيلي

رام الله - دنيا الوطنذكر مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بلغت قوته 6.2 درجة ضرب ساحل توكوبليا في تشيلي اليوم الخميس.وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومتراً، مشيراً إلى أن مركز الزلزال يبعد نحو 33 كيلومترا غربي توكوبليا.وأفاد المعهد بأن الزلزال وقع عند التقاء خط عرض (41.29 جنوبًا) وخط طول (75.54 غربًا).وحتى اللحظة، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جرّاء الزلزال قرب سواحل تشيلي.جدير بالكر أن زلزالًا بلغت قوته 6.8 درجة، ضرب، هذا العام، شمال الأرجنتين وتشيلي.ووفقًا للمراكز الوطنية لرصد الزلازل في كلا البلدين، تم تسجيل هزات الزلزال على عمق 220 كيلومترا (137 ميلًا) في مقاطعة خوخوي.