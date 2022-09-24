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البرهان: لدينا رغبة بتطوير العلاقات مع روسيا

البرهان: لدينا رغبة بتطوير العلاقات مع روسيا
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان: لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن رغبة السودان في تطوير علاقاته مع روسيا كبيرة وقوية.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، خلال لقائهما على هامش أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أشاد الزعيم السوداني بعلاقات الصداقة بين موسكو والخرطوم.

بدوره، أعرب لافروف عن أمله بنجاح جهود السلطات السودانية في تطبيع الأوضاع في البلاد.

يذكر أن وزير الخارجية لافروف عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي مختلف الدول على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يلقي كلمته أمام الجمعية العامة في الـ24 من سبتمبر الجاري.

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