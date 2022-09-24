الصين: ما ترسله أمريكا "شارات خاطئة وخطيرة للغاية" بشأن تايوان

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ترسل "إشارات خاطئة وخطيرة للغاية" بشأن تايوان.وقال المسؤول الصيني: إنه "كلما ازدادت أنشطة استقلال تايوان كلما قل احتمال التوصل إلى تسوية سلمية".وبحسب موقع (سكاي نيوز)، فقد نقل بيان لوزارة الخارجية الصينية اليوم السبت عن وانغ قوله لبلينكن يوم الجمعة في نيويورك، إن الولايات المتحدة تحاول تقويض سيادة الصين ووحدة أراضيها فيما يتعلق بتايوان.وبعد اجتماع بين بلينكن ووانغ يوم الجمعة، قال وزير الخارجية الأميركي، إن الحفاظ على السلام والاستقرار في تايوان أمر مهم للغاية.وأوضح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحفيين أن تايوان كانت المحور الذي دارت حوله المحادثات المباشرة والصادقة على مدى90 دقيقة بين بلينكن ووانغ على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وتصاعدت التوترات بشأن تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان وتعهد صريح من الرئيس الأميركي جو بايدن بالدفاع عن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.وفي مكالمة هاتفية مع بايدن في يوليو، حذر الزعيم الصيني شي جين بينغ قائلا الذين يلعبون بالنار سيهلكون بها.وبعد زيارة بيلوسي التضامنية إلى تايبيه في أوائل الشهر الماضي، نشرت الصين عشرات الطائرات وأطلقت صواريخ بالقرب من الجزيرة.