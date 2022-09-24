بعد اشتباك معه.. جيش الاحتلال يفشل باعتقال مطارد نابلس

حسام أبو زيتون وبراء حشاش بعد الاشتباك معهم.



وأفادت مصادر محلية، أنّ عملية الاقتحام استهدفت المطارد في كتائب شهداء الاقصى "محمد أبو دراع" المعروف بلقب "الزنكلوني"، وفشلت باعتقاله.



وانسحبت قوات الاحتلال من مخيم بلاطة بعد فشلها في اعتقال المطارد باتجاه حاجز بيت فوريك.



وأفاد موقع "حدشوت بتاخون سدي" الإسرائيلي، أنّه "حدث تبادل لإطلاق النار، بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال نشاط عسكري في مخيم بلاطة، وانتهى النشاط قبل ساعة دون اعتقال المطارد المطلوب وغادرت القوات المكان".



رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، واعتقلت الشابين