شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء حارة نسبياً وارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: أجواء حارة نسبياً وارتفاع على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حارا نسبياً إلى حار حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أًعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة  السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار لا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء: يطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام   والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

 

المدينـة

اليـوم

ع- ص

غـداً

ع- ص

بعد غـد

ع- ص

 

المدينـة

اليـوم

ع – ص 

غـداً

ع – ص

بعد غـد

ع- ص

      القدس

30-19

30-18

29-17

بيت لحم

30-19

30-18

29-17

رام الله والبيرة

29-18

29-17

28-16

طولكرم

31-22

31-21

30-20

نابلس

31-20

31-19

30-18

قلقيلية

31-22

31-21

30-20

جنين

34-22

34-21

33-20

سلفيت

30-19

30-18

29-17

طوباس

35-23

35-22

34-21

روابي

31-20

31-19

30-18

الخليل

29-18

29-17

28-16

غزه

30-23

30-22

29-21

أريحا

40-26

40-25

39-24

خانيونس

30-23

30-22

29-21

الأغوار الشمالية

38-24

38-23

37-22

رفح

31-22

31-21

30-20

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