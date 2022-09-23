شؤون فلسطينية

السفير عبد الهادي: الرئيس عباس قدم فرصة أخيرة للمجتمع الدولي لكي يعاقب إسرائيل

السفير عبد الهادي: الرئيس عباس قدم فرصة أخيرة للمجتمع الدولي لكي يعاقب إسرائيل
السفير أنور عبد الهادي
رام الله - دنيا الوطن
صرح السفير أنور عبد الهادي، مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأنه خطاب الرئيس محمود عباس كان تاريخيا مفصليا، حيث أعطى فرصة أخيرة للمجتمع الدولي لكي يعاقب إسرائيل على جرائمها.

وقال عبد الهادي: "إلا من يعتقد بأن ليس بيد الشعب الفلسطيني أوراق كبيرة للدفاع عن حقوقه فهو واهم، حيث قال لهم الرئيس لقد صبرنا كثيرا وتحملنا كثيرا، ولكن للصبر حدود هذا المجتمع الدولي الذي يدعي الحرية والديمقراطية يطبقها على البعض ويحجبها عن البعض أن هذا الخطاب بالتأكيد سيكون ما بعده ليس كما قبله".

وشدد أن شعبنا الفلسطيني الذي تابع الخطاب باهتمام لكلمات رئيسه التي تعبر ليس عن ضمير كل فلسطيني وإنما عن ضمير كل حر بهذا العالم الذي يسعى للحرية والعدالة.

وأكمل عبد الهادي: "الرئيس أكد أنه حان الوقت لكي يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه، وأن هذا الخطاب نعتبره المقاومة الحقيقية لأنه كشف وعرا إسرائيل وجرائمها أمام المجتمع الدولي بشكل واضح وموثق، فهذا الخطاب حكما سيكون ضربة قوية للاحتلال الذي عليه أن يفكر كثيرا بأن الرئيس عباس لا يمكن أن يكسر وسيبقى ماضٍ حتى تحقيق حلم شعبه بالحرية والاستقلال".

أخبار ذات صلة

(فدا): الرئيس عباس عبر بشكل واضح عن طموحات شعبنا

(فدا): الرئيس عباس عبر بشكل واضح عن طموحات شعبنا

منيب المصري: الرئيس عباس أعطى في خطابه فرصة لإنهاء الانقسام

منيب المصري: الرئيس عباس أعطى في خطابه فرصة لإنهاء الانقسام

عياش: خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة كان شفافًا وقويًا في مخاطبة المجتمع الدولي

عياش: خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة كان شفافًا وقويًا في مخاطبة المجتمع الدولي

فصائل تعقب لـ&#34;دنيا الوطن&#34; على خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة

فصائل تعقب لـ"دنيا الوطن" على خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة

مجدلاني: خطاب الرئيس عباس وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته

مجدلاني: خطاب الرئيس عباس وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الشاب أبو جمعة وتطالب الجنائية الدولية الخروج عن صمتها

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشاب أبو جمعة وتطالب الجنائية الدولية الخروج عن صمتها

حركة فتح تثمن خطاب الرئيس عباس وتؤكد دعمها لتوجهاته السياسية المقبلة

حركة فتح تثمن خطاب الرئيس عباس وتؤكد دعمها لتوجهاته السياسية المقبلة

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

السفير عبد الهادي: الرئيس عباس قدم فرصة أخيرة للمجتمع الدولي لكي يعاقب إسرائيل

السفير عبد الهادي: الرئيس عباس قدم فرصة أخيرة للمجتمع الدولي لكي يعاقب إسرائيل

(فدا): الرئيس عباس عبر بشكل واضح عن طموحات شعبنا

(فدا): الرئيس عباس عبر بشكل واضح عن طموحات شعبنا

منيب المصري: الرئيس عباس أعطى في خطابه فرصة لإنهاء الانقسام

منيب المصري: الرئيس عباس أعطى في خطابه فرصة لإنهاء الانقسام

عياش: خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة كان شفافًا وقويًا في مخاطبة المجتمع الدولي

عياش: خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة كان شفافًا وقويًا في مخاطبة المجتمع الدولي

حركة فتح تثمن خطاب الرئيس عباس وتؤكد دعمها لتوجهاته السياسية المقبلة

حركة فتح تثمن خطاب الرئيس عباس وتؤكد دعمها لتوجهاته السياسية المقبلة

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس

لازاريني: (أونروا) تساهم بشكل حيوي في الاستقرار الإقليمي ولا غنى للمجتمع الدولي عنها

لازاريني: (أونروا) تساهم بشكل حيوي في الاستقرار الإقليمي ولا غنى للمجتمع الدولي عنها

اشتية يبحث مع بوريل انتهاكات إسرائيل وسبل إحياء العملية السياسية

اشتية يبحث مع بوريل انتهاكات إسرائيل وسبل إحياء العملية السياسية

منوعات

بالصور.. إطلالات مميزة لللفنانيين والفنانات في مهرجان القاهرة للدراما

بالصور.. إطلالات مميزة لللفنانيين والفنانات في مهرجان القاهرة للدراما

بعد انتصاره قضائيا على هيرد.. جوني ديب يقع في حب محاميته

بعد انتصاره قضائيا على هيرد.. جوني ديب يقع في حب محاميته

بالصور والفيديو.. هيفاء وهبي تشارك بجولة داخل منزلها

بالصور والفيديو.. هيفاء وهبي تشارك بجولة داخل منزلها

شاهد.. تولين البكري ترد على اتهامها بالميول عاطفياً للفتيات.. &#34;هذا الدليل&#34;

شاهد.. تولين البكري ترد على اتهامها بالميول عاطفياً للفتيات.. "هذا الدليل"

إطلاق 80 رصاصة على فنان عربي لقتله.. من يكون؟

إطلاق 80 رصاصة على فنان عربي لقتله.. من يكون؟

شاهد.. منى زكي تكشف قصة أول هدية من أحمد حلمي وكيف كانت طفولتها

شاهد.. منى زكي تكشف قصة أول هدية من أحمد حلمي وكيف كانت طفولتها

أحدث ظهور لـ هشام سليم قبل وفاته مع إبنه نور

أحدث ظهور لـ هشام سليم قبل وفاته مع إبنه نور

سعد رمضان يشارك جمهوره بصوره وهو يمارس الرياضة

سعد رمضان يشارك جمهوره بصوره وهو يمارس الرياضة

بعد اعتذارها عن &#34;الشادر&#34;.. ياسمين صبري تعتذر عن عدم المشاركة &#34;يوم استقالة مجرم&#34;

بعد اعتذارها عن "الشادر".. ياسمين صبري تعتذر عن عدم المشاركة "يوم استقالة مجرم"

شاهد.. ساندي تكشف تفاصيل طلاقها للمرة الثانية

شاهد.. ساندي تكشف تفاصيل طلاقها للمرة الثانية

عربي

بيروت: ارتفاع حصيلة ضحايا مركب طرطوس إلى 81 قتيلا

بيروت: ارتفاع حصيلة ضحايا مركب طرطوس إلى 81 قتيلا

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي &#34;قضايا المرأة المعاصرة&#34; في نوفمبر بإسطنبول

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي "قضايا المرأة المعاصرة" في نوفمبر بإسطنبول

السيسي: تغيُّر المناخ يشكل تهديداً وجودياً للكثير من دول العالم

السيسي: تغيُّر المناخ يشكل تهديداً وجودياً للكثير من دول العالم

رئيس الوزراء اللبناني: نقترب من إبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية

رئيس الوزراء اللبناني: نقترب من إبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية