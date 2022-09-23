(فدا): الرئيس عباس عبر بشكل واضح عن طموحات شعبنا

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" جمال نصر إن "خطاب الرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر بشكل واضح وصريح عن طموحات وحلم شعبنا الفلسطيني، وإنهاء آخر احتلال في العالم".وشدد نصر على أن الرئيس عباس ركز في خطابه بشكل واضح على القضايا السياسية واتسم بالوضوح والصراحة عندما طالب العالم بأخذ اهتماماته بالقضية الفلسطينية وحملهم المسؤولية بتوفير الحماية لشعبنا.وشدد أن خطاب الرئيس عباس حمل الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل واضح المسؤولية عما آلت إليه قضية شعبنا الفلسطيني.