شؤون فلسطينية

فصائل تعقب لـ"دنيا الوطن" على خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة

فصائل تعقب لـ"دنيا الوطن" على خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة
تعبيرية
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
علقت الفصائل الفلسطينية، مساء يوم الجمعة، على خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة اليوم، والذي نقل فيها معاناة شعبنا وتقدم بطلب الحصول على عضوية كاملة.

وبدوره، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: إن "خطاب الرئيس عباس لا ينسجم مع ثورة شعبنا ضد الاحتلال"، مشددًا أنه "أعلى من خطاب الاستجداء للاحتلال والأطراف الدولية ولم يعكس أن شعبنا صاحب قضية"

وأضاف قاسم في تصريح لـ "دنيا الوطن": "كان الأولى بالرئيس عباس أن يعلن انحيازه لخيار شعبنا ووقف العمل بالاتفاقيات ومنها التنسيق الأمني"، متابعًا: "يفترض وعبر المنصة الدولية أن يعلن الرئيس عباس عن استراتيجية وطنية لمقاومة الاحتلال".

من جهته، عقب المتحدث باسم حركة فتح حسين حمايل على الخطاب بالقول: "الرئيس عباس نقل خلال خطابه حقيقة الصراع والوجه الحقيقي للاحتلال".

وتابع حمايل في تصريح لـ "دنيا الوطن": انه "في خطاب الرئيس عباس أوضح أن من يتحمل مسؤولية الإجرام ضد شعبنا هو المجتمع الدولي"، مضيفًا: "كانت رواية الرئيس عباس واضحة بالنسبة لإسرائيل وتحدث بها أمام المجتمع الدولي والعالم أجمع".

هذا وصرح الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطيينة مصطفى البرغوثي، بأن خطاب الرئيس عباس عرض بشكل واضح معاناة شعبنا الفلسطيني.

وأضاف البرغوثي في تصريح لـ "دنيا الوطن": أن "الرئيس عباس شرح بشكل كامل ظلم المجتمع الدولي وازدواجية المعايير تجاه القضية الفلسطينية".

وأكمل: "من الجيد القيام بإجراءات للانضمام في مؤسسات دولية ذات أهمية بمنظمة الملكية الفكرية والصحة العالمية وهذا ما يضع إسرائيل في حرج، زكنا نتمنى أن يذكر تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير بالتحلل من اتفاق أوسلو وباريس".

من جانبه، أكد الناطق باسم حركة الجهاد طارق سلمي أن خطاب الرئيس عباس بمجمله لم يأتِ بجديد.

وقال سلمي في تصريح لـ "دنيا الوطن": "بالتأكيد خطاب الرئيس عباس هو لغة تستجدي المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية النكبة ومعاناة"، مضيفًا أن "الخطاب لم يقدم ما هو مطلوب فلسطينيًا من حيث إعلان انتهاء التسوية واتفاق أوسلو والتنسيق الأمني".

في السياق، شدد رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن خطاب الرئيس عباس نقل بوضوح ما تعرض له شعبنا من اضطهاد وظلم من قبل الاحتلال. 

وذكر رباح في تصريح لـ "دنيا الوطن" أن الرئيس عباس عرض مشهدًا مدعمًا بالوقائع عن عمليات التطهير العرقي التي مارستها إسرائيل ضد شعبنا، وجرائم القتل تجاه الأطفال والنساء والشبان وكبار السن. 

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