تفاصيل لقاء الرئيس عباس بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي



وأطلع الرئيس عباس، الأمين العام على آخر تطورات القضية الفلسيطينية وخاصة ما تتعرض له مدينة القدس من عدوان وانتهاكات على المقدسات واعتداءات على المواطنين المقدسيين العزل، ومحاولة فرض المناهج التعليمية الإسرائيلية، وتزييف الحقائق التاريخية، داعيًا إلى تفعيل دور الدول والمؤسسات لمواجهة تصاعد الانتهاكات.



ومن جهته، أكد الأمين العام على التزام المنظمة بمواصلة الجهود تجاه دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والتي من أجلها أنشئت المنظمة، مؤكدًا على ضرورة دعم حل الدولتين واحترام القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس محمود عباس، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم الجمعة، على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.