فصائل العمل الوطني تتابع مأساة ضحايا مركب طرطوس



وتابعت الجبهة: "تم تشكيل خلية أزمة من الفصائل"، هذا وقال ممثلها في اللجنة عضو اللجنة المركزية جورج عبد الرحيم، إن "ما حدث أزمة انسانية ونحن نتابع مع كافة الجهات المختصة حول ذلك".



وأضاف: "دعونا لاجتماع لخلية الأزمة في مكتب الجبهة في مخيم نهر البارد".



وتابع عبد الرحيم: "كما توجه وفد من الفصائل ضم عضو قيادة الجبهة عمر حياتله إلى طرطوس ومستشفى الباسل للإطلاع على الأوضاع هناك".



وأعلن وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية، اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا مركب الموت الذي غرق أمس قبالة ساحل طرطوس ارتفعت إلى 81 قتيلا.



وأكد حمية في حديث لوسائل إعلام، أن غالبية ركاب المركب الذي أبحر من شمال لبنان هم من اللبنانيين واللاجئين السوريين، مضيفا أن معظمهم دون أوراق ثبوتية.



رام الله - دنيا الوطنقالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إنها "تتابع مع فصائل العمل الوطني مأساة ضحايا مركب الموت الذي غرق أمس قبالة ساحل طرطوس ارتفعت إلى أكثر من 81 قتيلا".