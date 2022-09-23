اشتية يبحث مع بوريل انتهاكات إسرائيل وسبل إحياء العملية السياسية

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء محمد اشتية، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وذلك على هامش اجتماع المانحين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.وشدد رئيس الوزراء، وفق بيان أصدره، اليوم الجمعة، على أهمية إعادة إحياء العملية السياسية في ظل انسداد الأفق السياسي، والعمل على حماية حل الدولتين.ووضع اشتية بوريل في صورة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وتقويض السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك يقود إلى انفجار الأوضاع على الأرض.كما بحث اشتية مع بوريل الأوضاع المالية والأزمة التي تمر بها الحكومة قرصنة إسرائيل لأموال الضرائب وتراجع الدعم الخارجي، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في دعمه لفلسطين.