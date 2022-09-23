(شاباك) يزعم اعتقال فلسطينييْن وخلية لـ(حماس) نفّذوا عمليات إطلاق نار خلال الشهر الحالي

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن (شاباك) تمكن من اعتقال فلسطينيين وخلية لحركة حماس بزعم تنفيذهم عمليات إطلاق نار خلال الشهر الحالي.وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، إن "(شاباك) يعلن اعتقال فلسطينيين نفذوا عمليات إطلاق نار خلال الشهر الحالي في الضفة منها عملية مستوطنة كرميل قرب الخليل".وتابعت الصحيفة أن (شاباك): "اعتقل أيضًا خلية لحماس نفذت عملية إطلاق نار قرب حوارة جنوب نابلس".وقد أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أنها سترفع مستوى التأهب لأعلى مستوى في جميع أنحاء إسرائيل بدءاً من ليلة السبت.ووفق ما نقلت (القناة 12) الإسرائيلية، عن قائد الشرطة، يعقوب شبتاي، قوله: "ابتداءً من ليلة السبت سيتم رفع مستوى التأهب إلى أعلى مستوى في جميع أنحاء البلاد، حتى نهاية فترة الأعياد".وأضاف: "هناك زيادة كبيرة في عدد التحذيرات بشأن احتمال وقوع عمليات".