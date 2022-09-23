شؤون فلسطينية

المالكي يُطلع نظيرته السويدية على تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية

المالكي يُطلع نظيرته السويدية على تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية
المالكي يلتقي وزيرة خارجية السويد في نيويورك

التقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي بنظيرته وزيرة خارجية السويد آن ليندي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77 المنعقدة حالياً في نيويورك.

وأشاد المالكي بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وبدعم السويد لدولة فلسطين وللشعب الفلسطيني.

كما أطلع د.رياض المالكي نظيرته السويدية على تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية، بسبب إمعان اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوق الانسان، بما في ذلك القتل العمد والاعتقال،
بما فيه الاعتقال الاداري، وهدم المنازل والترحيل القسري، وإرهاب المستوطنين، والاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية خاصة في مدينة القدس.

وطالب المالكي السويد، باعتبارها من الدول التي تحترم القانون الدولي وحقوق الانسان، بمواصلة دعمها للشعب الفلسطيني ولدولة فلسطين في حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي واحقاق حقوق الشعب
الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال، وذلك من خلال دعم دولة فلسطين في الحصول على عضوية كاملة في الامم المتحدة، والعمل مع الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية من اجل الاعتراف بدولة فلسطين، تنفيذا وحماية لحل الدولتين المجمع عليه دوليا.

بدورها عبرت وزيرة خارجية السويد السيدة آن ليندي عن دعمها للقضية الفلسطينية، وأدانت انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الانسان للشعب الفلسطيني، ودعمهم لحل الدولتين.


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