شاهد: عضو (كنيست) سمحا روتمان ينفخ البوق في مقبرة باب الرحمة

رام الله - دنيا الوطنأقدم عضو (كنيست) الاحتلال سمحا روتمان، صباح اليوم على النفخ بالبوق داخل مقبرة باب الرحمة المحاذية للمسجد الأقصى المبارك.وأقدم أمس عضو (كنيست) الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى المبارك في مقدمة المقتحمين، ويأتي ذلك بعد أيام من إقدام المتطرف إيهودا غليك على ذات الفعل بنفس المكان.وجاء الاقتحام عبر باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال. وكان عشرات المتطرفين الإسرائيليين قد جددوا، الخميس، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.