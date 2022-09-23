شؤون فلسطينية

المالكي يشارك في الاجتماع الوزاري الخاص بدعم (أونروا) في نيويورك

المالكي يشارك في الاجتماع الوزاري الخاص بدعم (أونروا) في نيويورك
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بالاجتماع الوزاري بشأن (أونروا) المنعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ٧٧.

وأشاد المالكي في كلمة دولة فلسطين، بدور منظمة (أونروا) ، وطواقمها، ومفوضها العام، لازاريني، وقدم الشكر لشقيقه وزير خارجية الاردن، ووزيرة خارجية السويد، والامين العام للأمم المتحدة على عقدهم هذا الاجتماع الهام في هذا التوقيت، وجهودهم في دعم منظمة (أونروا)  للحفاظ على تمويل متوقع، ومستدام، حتى يتمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة استنادا للقرار 194، وانهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

كما عبر الوزير المالكي عن تقديره لمواقف الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وتضامنهما الدائم مع الشعب الفلسطيني واحقاق حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والعودة والاستقلال.

وطالب المالكي في كلمته الدول بدعم (أونروا) ، وتقديم المساعدة المالية إلى جانب الدعم السياسي بما يساهم في تجديد ولاية (أونروا)  لمدة ثلاث سنوات قادمة.

هذا وقد حضر الاجتماع أكثر من 40 وزيرا، ورؤساء مؤسسات دولية واقليمية، بالإضافة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، والمفوض العام (أونروا) ، فليب لازاريني، حيث اجمع الحضور على ضرورة استدامة الدعم (أونروا) ، السياسي والمالي حفاظا على حقوق اللاجئين، ودعما للاستقرار والسلام في المنطقة.

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