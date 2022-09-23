الهندي يعقّب لـ"دنيا الوطن" على اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة

خاص دنيا الوطن - هاني الإمامعقّب عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي، على اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وما هو متوقع من قرارات قد تكون نتاج لتلك الاجتماعات.وقال الهندي في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "أي قرارات قد يتم اتخاذها من قبل الجمعية للأمم المتحدة لصالح شعبنا الفلسطيني لن تطبق بالتأكيد"، متسائلًا: ما الفائدة منها إذًا؟.وأضاف: "كيف يمكن لنا أن نطلب حقوقنا من أناس كانوا سببًا في معاناة الشعب الفلسطيني"، مشددًا أن القرارات التي تصدر من الجمعية العامة سارية لصالح الدول القوية على حساب دول أخرى ضعيفة.وحول رسالته للرئيس محمود عباس الذي يتجهز لخطاب اليوم الجمعة بالأمم المتحدة، أكد أنه يجب على كل مسؤول فلسطيني أن ينقل رسالة شعبنا وقضيته لكل المحافل الدولية وإيضاح حجم معاناته ومظلوميته في ظل وجود الاحتلال.هذا ومن المتوقع أن يلقي الرئيس عباس خطابًا مساء اليوم، في الأمم المتحدة يطالب به حصول فلسطين على عضوية كاملة، بعدما أن حصلت على "مراقبة" عام 2011.وفي تصريحات سابقة لعزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، التي أكد فيها أن الرئيس عباس ذاهب للأمم المتحدة طالبًا حصول فلسطين على عضوية كاملة.وأكمل في حديثه لـ "دنيا الوطن": إن "ثمة وعود من قبل بعض الدول بالتصويت لصالح دولة فلسطين في الحصول على عضوية كاملة"، مشددًا أن ذلك نتاج جهود تقوم بها القيادة على مدار سنوات.