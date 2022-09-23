عند الساعة الخامسة والنصف.. (فتح) تدعو الشعب الفلسطيني متابعة خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطندعت حركة (فتح) إقليم شرق غزة، جماهير الشعب الفلسطيني، لمتابعة خطاب الرئيس محمود عباس "أبو مازن" رئيس دولة فلسطين، القائد العام لحركة فتح، من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الجمعة الموافق 23/9/2022م.وقالت الحركة في تصريح صحفي صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة بالإقليم " إن الرئيس وكما عودنا دوماً من خلال خطاباته في الأمم المتحدة ينقل معاناة أبناء شعبنا وحقهم في الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة مثل باقي شعوب العالم".وأكدت الحركة " أن الالتفاف الجماهيري حول الرئيس هو الضمانة من أجل إيصال رسالتنا إلى العالم أجمع بحقنا المشروع في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة".وأشارت الحركة أن جماهير الشعب الفلسطيني تثق في قدرة الرئيس عباس على إدارة الأمور لصالح القضية الوطنية لأنه مؤتمن على حقوق شعبنا الفلسطيني وثوابته الوطنية .وأضافت الحركة " إن الرئيس عباس وخلال توجهه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حاملا مطالب وطموحات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال فإنه يدرك انه في مهمة وطنية كبيرة وفي لحظة فاصلة من تاريخ شعبنا الفلسطيني ".