الرئيس عباس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بيوم إعلان المملكة

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لمناسبة ذكرى يوم إعلان المملكة العربية السعودية.وقال الرئيس عباس في برقية التهنئة، "يسرنا في غمرة احيائكم للذكرى الـ92 ليوم إعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة، أن نتقدم لمقامكم السامي، ومن خلالكم لحكومة وشعب المملكة الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصياً، بأطيب تهانينا القلبية وأصدق تمنياتنا الأخوية، سائلين الله عز وجل لكم بدوام الصحة والعافية والنجاح، وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها العزيز بالمزيد من التقدم والسؤدد والرخاء".وأضاف "إن قيادتكم الحكيمة والشجاعة للمملكة، لهي محط اعجاب كبير لنا، تمكنتم بفضل الله تعالى من الحفاظ على مكانة بلدكم الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى المكتسبات الوطنية التي وصلتم والحكومة والشعب السعودي لها على الصعد كافة، وعززتم خلالها دوركم الفاعل والهام بدعم أمتنا وقضاياها، وفي مقدمتها قضية شعبنا الفلسطيني العادلة. وتفضلوا أخانا خادم الحرمين الشريفين بقبول أطيب تمنياتنا لكم بتحقيق ما تصبون وشعبكم إليه من أهداف وتطلعات، ولعلاقاتنا التاريخية بالتطور والارتقاء".كما أبرق مهنئا ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لذات المناسبة.وأشاد في برقية التهنئة لولي العهد، بمسيرة البناء والعطاء والنهضة العظيمة التي حققتها المملكة، وبمكانتها الريادية إقليميا ودوليا، وبالاهتمام الكبير الذي توليه لقضايا أمتنا في هذه المناسبة الوطنية، ونعرب عن حرصنا على العمل المشترك لتعزيز علاقاتنا الأخوية المجيدة التاريخية، وعن تقديرنا لدور المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة تجاه الفضية العادلة لشعبنا الفلسطيني.