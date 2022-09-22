أبو الغيط يدعو رئيسة كوسوفو لإعادة النظر في وضع سفارة بلادها بالقدس

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن الموقف الذي اتخذته الإدارة السابقة لكوسوفو بافتتاح سفارة في القدس عام 2021، وإن كان قرارا سياديا من جانب الدولة إلا إننا نعتبره انتهاكا واضحا للقانون الدولي الذي يعتبر القدس مدينة تحت الاحتلال ولا يُقر بها عاصمةً لإسرائيل.جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، وذلك بمقر بعثة الجامعة العربية في نيويورك على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وناشد الأمين العام رئيسة كوسوفو بضرورة إعادة النظر في هذا القرار الذي نرى أنه لا يخدم هدف تحقيق السلام الشامل في المنطقة، كما لا يعكس عُمق العلاقات التي تجمع عدداً من الدول العربية بشعب كوسوفو.