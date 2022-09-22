شؤون فلسطينية

مجلس وزراء الإعلام العرب يقرر دعم الخطة الإعلامية بشأن القدس لفضح جرائم الاحتلال

مجلس وزراء الإعلام العرب يقرر دعم الخطة الإعلامية بشأن القدس لفضح جرائم الاحتلال
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، إن مجلس وزراء الإعلام العرب قرر دعمه للخطة الإعلامية بشأن القدس المقدمة من دولة فلسطين وتحويلها إلى خطة إعلامية عربية، ومن ثم رفعها للقمة العربية المقبلة بالجزائر لاعتمادها من قبل القادة العرب.

وأضاف المحمود عقب اختتام أعمال الدورة 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عقدت بالقاهرة برئاسة مصر، أن وزراء الإعلام العرب قرروا أيضا تشكيل لجنة رفيعة المستوى لصياغة هذه الخطة الإعلامية فيما يتعلق بما يجري في مدينة القدس المحتلة؛ من انتهاكات وجرائم ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات والمناهج التعليمية، واقتحام عصابات المستوطنين للأقصى وبحق التاريخ والتراث، وحملها للعالم لتكن عالمية أيضا.

وأشار إلى أن هناك اجتماع في النصف الأول من شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل للجنة وعضويتها مفتوحة لجميع الدول التي ستدعى على مستوى الوزراء والوكلاء وكبار المسؤولين بهدف صياغة الخطة الفلسطينية ورفعها لمستوى خطة إعلامية عربية، ومن ثم للقيادة والملوك العرب لاعتمادها.

وأكد أن وزراء الإعلام قرروا أن تكون دولة فلسطين عضوا دائما بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب ابتداء من الدورة المقبلة 53 والذي سيعقد بدولة الكويت الشقيقة في بداية العام المقبل وستكون فلسطين عضوا بالمكتب تكريما لمكانة فلسطين واستراجعها لكافة الهيئات والمحافل والمؤسسات الإعلامية والسياسية العربية والدولية.

وقال إن مستجدات القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة خلال أعمال المجلس الوزاري والاجتماعات التمهيدية السابقة، إضافة إلى حوارات موسعة أجريت من قبل الوزراء كانت القضية الفلسطينية ومستجداتها هي أساسها لفترة زمنية كبيرة .

وأكد المحمود أن مؤتمر وزراء الإعلام العرب هذا العام كان هاما وداعما لقضيتنا المركزية، معربا عن تقديره لجمهورية مصر العربية الشقيقة على ما فعلته من أجل القدس ومن أجل رفعة مؤتمر وزراء الإعلام ولكافة الوزراء على مواقفهم  الداعمة والاهتمام بالقضية الفلسطينية خاص القدس رغم المآسي التي تجتاح بعض الأقطار العربية وذلك لتبلور قرار عربي داعم لشعبنا ولقضيته العادلة وأنه لا يمكن السكوت على ما يقوم به قوات الإحتلال بحق عاصمة دولة فلسطين وعاصمة قلوب العرب.

وأوضح أن وزراء الإعلام العرب أكدوا دعمهم وترحيبهم بالجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس لحصول دولة فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مؤكدا ضرورة فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المعالم الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، والتراث، وما يقترفه الاحتلال فيما يتعلق بالاستيطان الذي تتعرض له المدينة المقدسة بشراسة.

وقال إن الاحتلال يأمر المواطن المقدسي بأن يهدم منزله بيده وهذا لم يحدث ولم يمر بالتاريخ على مدى العصور، لذلك لابد من الأمة العربية أن تعي جيدا بخطورة ما يجري بالقدس قبل فوات الآوان.

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