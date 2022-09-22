شاهد.. استشهاد منفذ عملية الطعن قرب حاجز بيت سيرا جنوب غرب رام الله

































رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الخميس 22/9/2022، استشهاد منفذ عملية الطعن قرب حاجز بيت سيرا جنوب غرب رام الله.وكانت القناة (12) الإسرائيلية، أكدت إصابة ثمانية جنود في عملية الطعن على حاجز بيت سيرا جنوب غرب رام الله.وأوضحت القناة أن الاصابات تباينت ما بين خمس طعناً وثلاث بغاز الفلفل خلال محاولة السيطرة على المنفذ.وأشار موقع القناة (7) الإسرائيلية إلى أن "المنفذ فتح أبواب سيارة أحد المستوطنين وقام بطعن 3 مستوطنين أصيبوا بجروح طفيفة".