"المرور" بغزة تصدر تنويهاً بشأن اتجاه سير شارع الشفاء





وقالت المرور في تصريح صحفي أنه سيتم تحويل شارع عز الدين القسام "الشفاء"من تقاطع شارع عمر المختار حتى تقاطع شارع الوحدة للعمل باتجاه واحد من الشمال باتجاه الجنوب فقط بدلاً من اتجاهين".





وأضافت: أن العمل بهذا القرار سيتم بدءًا من صباح غدٍ الجمعة الموافق 23/9/2022.





وأعربت المرور عن أملها من جميع المواطنين تفهم الأمر والتعاون مع الجهات المختصة في المكان.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بوزارة الداخلية بقطاع غزة، تحويل شارع عز الدين القسام "الشفاء" باتجاه واحد بدلاً من اتجاهين.