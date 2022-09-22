لبيد يحدد شرط دعمه لحل الدولتين

رام الله - دنيا الوطنصرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد مساء اليوم الخميس عن دعمه لحل الدولتين مع الفلسطينيين.وأكد لبيد في كلمته أمام الأمم المتحدة أن قوة إسرائيل الاقتصادية والعسكرية تسمح لها بالدفاع عن نفسها وإقامة سلام مع العرب والفلسطينيين.وقال: إن "الاتفاق مع الفلسطينيين على أساس دولتين لشعبين الشيء الصحيح لأمن إسرائيل واقتصادها ومستقبلها، مشيراً إلى أن السلام ليس حل وسط، إنما أشجع قرار يمكننا اتخاذه، فالسلام ليس ضعفًا، إنه يجسد كل قوة الروح البشرية".وأضاف: بالرغم من كل العقبات، حتى اليوم غالبية كبيرة من الإسرائيليين يؤيدون رؤية حل الدولتين، وأنا واحد منهم.وأوضح "لدينا شرط واحد فقط: أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية محبة للسلام وألا تصبح قاعدة للإرهاب الذي يهدد سلامة ووجود إسرائيل والقدرة على حماية أمن مواطنيها".وتابع "انظروا إلى غزة: إسرائيل فعلت في غزة كل ما طلبه منها العالم تركناها قبل 17 عاما وفككنا المستوطنات وقواعد الجيش ولا يوجد جندي اسرائيلي واحد فيها، وفي أقل من عام، وصلت حماس (الإرهابية) إلى السلطة".وأشار إلى أنهم "دمروا الدفيئات الزراعية وأقاموا قواعد إرهابية ومواقع لإطلاق الصواريخ في مكانها، ومنذ أن غادرنا غزة، هناك أكثر من 20000 صاروخ"، على حد زعمه.ولفت إلى أنه مستعد لرفع القيود والحصار عن غزة وتحسين حياة سكانها مقابل وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل.وشدد على "أطلقوا سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة وسنبني الاقتصاد معكم ومستقبلكم في غزة والضفة الغربية".