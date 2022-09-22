"الصحة" بغزة: نحن أمام كارثة تهدد حياة المرضى والأطفال

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامحذر مساعد وكيل وزارة الصحة بغزة، د. بسام الحمادين، مساء يوم الخميس، من مخاطر عدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال محطة الأكسجين للقطاع، وهذا ما يشكل خطرًا على حياة المرضى.وقال الحمادين في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "هناك خطر على حياة المرضى داخل غرف العناية المكثفة والمُبيتين في المستشفيات والكثير من الحالات الأخرى التي لها علاقة بأمراض الصدر، وكذلك الأطفال بالحضانات في ظل ازدياد الحاجة للأكسجين، والاحتلال يماطل دخول المحطة كما وأجهزة أخرى".وأضاف أن "بعض المستشفيات يلزمها ثلاث لأربع محطات أكسجين مثل مجمع الشفاء الطبي، وبالتالي لو حدث وتعطلت إحدى المحطات دون وجود احتياط ستحدث كارثة تؤثر سلبًا على المرضى بل موت الأطفال في الحضانات، وهذا أمر خطير جدًا مرتبط فيه حياة الناس ولا يمكن التهاون به".وأكمل الحمادين: "قمنا في وزارة الصحة بالبحث عن ممول يورد لنا هذه المحطة، وبالفعل استطعنا ذلك والمحطة ها هي موجودة في مخازن شركة صندوقة للغازات الطبية بالضفة".وزاد: "تقدمنا بطلب للسماح بدخول المحطة لقطاع غزة ولكن الاحتلال يماطل دون سبب، الآن نحن أمام خطر انسحاب الممول بسبب عدم معرفته متى ستدخل هذه المحطة للقطاع".وناشد الحمادين، المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول محطة الأكسجين إلى القطاع، لتدعيم احتياج مستشفيات الوزارة من الأكسجين.